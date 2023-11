W te święta olśniewaj blaskiem złota. Z okazji Black Week kupisz modne dodatki w atrakcyjnej cenie

Żółte złoto trudno nazwać subtelną biżuterią, jednak dla kobiet, które lubią się wyróżniać, taka propozycja będzie prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Złota biżuteria to wyrazisty dodatek, który lubi grać w stylizacji pierwsze skrzypce. Żółte złoto pięknie wygląda zarówno w dużym, jak i w mniejszym formacie, a co najistotniejsze – lubi towarzystwo i za nic ma umiar. W kwestii złotej biżuterii zasada jest prosta: more is more. Jeżeli pierścionki to kilka, jeżeli łańcuszki to cały zestaw – o różnych grubościach i splotach. Jeżeli kochasz bransoletki, załóż na nadgarstek kilka, a jeżeli cenisz sobie eleganckie kolczyki – niech będą duże i wyraziste. Z takim zestawem zabłyśniesz nie tylko podczas bożonarodzeniowych uroczystości, ale także na sylwestrowym parkiecie.