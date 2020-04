W Wenecji wioślarki pomagają potrzebującym. Jedzenie rozwożą gondolami

Włoszki do wioseł

Wolontariuszki, członkinie Row Venice, ubrane w maski i rękawiczki stanowią ogniwo łączące lokalnych producentów żywności i sprzedawców z klientami, dla których wyjście z domu jest zbyt niebezpieczne. Kobiety bez wahania przystąpiły do akcji sąsiedzkiej samopomocy. Ich wyczyny można obserwować na Instagramie. W pomoc sąsiadom zaangażowały się już pod koniec marca i deklarują, że będą wiosłować w szczytnym celu tak długo, jak to to konieczne, czyli przynajmniej do 3 maja. Włoski rząd powoli szykuje się do odmrażania kraju, ale powrót do normalności potrwa długo.