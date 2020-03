W Wielkiej Brytanii dzień matki. Jak obchodzi go Victoria Beckham?

Trzecia niedziela marca to dzień matki w Wielkiej Brytanii. Nazywany “niedzielą macierzyństwa” (ang. Mothering Sunday) jest świętem obchodzonym przez większość Brytyjczyków, na czele z królową Elżbietą .

Dzień matki u Beckhamów

Do krótkiej wiadomości załączyła też parę fotografii. Pierwsze przedstawia Victorię i jej mamę, Jackie Adams. Kolejne to zdjęcia Victorii i jej dzieci: Romeo, Cruz, Brooklyn i Harper. I choć do polskiego dnia matki zostało jeszcze sporo czasu, już dziś możecie przypomnieć sobie piosenkę “Mama” Spice Girls. Bo klimaty retro są ostatnio bardzo popularne.

