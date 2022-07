Wakacyjny tatuaż? Jak dbać o tatuaż latem

Smarować, smarować i jeszcze raz smarować

Wakacje nad morzem to przede wszystkim plażowanie i przebywanie na świeżym powietrzu – na promenadach, często wśród straganów z goframi i pamiątkami. Podczas codziennych wypraw, czy to po włoskie lody, czy we wzburzone fale – wytatuowane osoby powinny szczególnie pamiętać o dobrej jakości kremie z wysokim filtrem SPF. Kremy przeciwsłoneczne, nawet te o najwyższych wartościach (50 SPF i więcej) powinny być nakładane regularnie, najlepiej co 2-3 godziny w czasie wysokiej ekspozycji na słońce. Pamiętajmy też, że czynność tę trzeba powtarzać częściej, gdy zdecydujemy się na kąpiel. Jeśli zastanawiacie się, który krem będzie dla was najlepszy, sięgnijcie po te stworzone specjalnie z myślą o pielęgnacji tatuaży. Kremy z filtrem powinny być używane za każdym razem, gdy wychodzicie na słońce – nie ważne, czy będzie to tylko krótka przechadzka do miasta. Opalanie samo w sobie może wyrządzić kilka poważnych szkód naszym wzorom – regularne oddziaływanie promieni UV na nasz tatuaż może spowodować jego wyblaknięcie. Żywe kolory i ostre kontury, którymi cieszyliśmy się na samym początku, mogą z czasem zmieniać się i znikać.