Wakacyjny wyjazd? Jak zapewnić troskliwą opiekę pupilowi podczas naszej nieobecności – poradnik.

2. Ustalmy najlepsze miejsce pobytu zwierzęcia

Psy i koty to zwierzęta o odmiennych potrzebach. Koty najlepiej czują się w znanym otoczeniu, mają silny instynkt terytorialny, a zmiana środowiska może wiązać się u nich ze stresem. Dlatego koty lepiej będą czuły się w swoim domu. Dobrze więc, aby tymczasowy opiekun wprowadził się do naszego domu lub regularnie odwiedzał zwierzę, dbając o jego potrzeby. Z kolei psy to zwierzęta przywiązane bardziej do osób niż miejsc, lubiące poznawać nowe terytoria, dlatego tymczasowy opiekun może zabrać naszego psa do swojego domu. Wyjątkiem może być pies senior, który zdecydowanie lepiej będzie się czuł w dobrze sobie znanych czterech kątach.