Walczysz z dodatkowymi kilogramami? Z tymi gadżetami będziesz bliżej sukcesu

Smartband, czyli inteligentna opaska monitorująca aktywność fizyczną – świetny gadżet dla każdego, kto uprawia jakąkolwiek aktywność fizyczną. Na podstawie wprowadzonych podstawowych danych, takich jak wiek, płeć, aktywność, opaska może wyświetlać sugestie, co zrobić, by prowadzić zdrowy tryb życia. Wybierając odpowiednią aktywność fizyczną, można dowiedzieć się, ile kalorii udało nam się spalić i jakie tętno uzyskać. Niektóre modele opasek są wodoodporne, co znaczy, że także miłośnicy pływania mogą monitorować swoje postępy. Opaska mierzy poziom nasycenia krwi tlenem, a nawet monitoruje sen, dając ci informacje czy jest on wystarczająco regenerujący. Smartbandy są także kompatybilne z telefonami i nawet te niedrogie modele wyświetlają powiadomienia dotyczące połączeń, wiadomości i wydarzeń zapisanych w kalendarzu.