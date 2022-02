Walentynki tak, jak lubisz

Obchodzone od lat święto zakochanych to budzące wiele skrajnych emocji wydarzenie. Niektórzy nie mogą się go doczekać, a inni podchodzą do niego sceptycznie ze względu na presje, jaką może wywoływać. Zarówno single, jak i osoby będące w związkach, mogą odczuwać przymus spędzenia tego dnia w określony sposób. Durex, w związku z prowadzoną aktualnie kampanią "Kochaj tak, jak lubisz", zachęca do walentynek na swoich zasadach i zrobienia dokładnie tego, na co ma się ochotę. A dla tych, którzy jeszcze dokładnie nie wiedzą, co to jest, marka przygotowała Lovebooka – niezwykłą książkę, która ułatwi stworzenie własnej historii przyjemności.