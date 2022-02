Walentynkowe Ptasie Mleczko®

To już kolejny rok, gdy na sklepowych półkach w okolicy święta Walentego, znaleźć można pianki Ptasie Mleczko® w limitowanych opakowaniach. Ich motyw przewodni to miłość, która jako pierwsza przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o Walentynkach. Na eleganckich pudełkach utrzymanych w różowo-czerwonej kolorystyce, oprócz charakterystycznych ptasich ilustracji, widnieje wizerunek kobiety i mężczyzny oraz liczne motywy serc, które dodatkowo podkreślają aurę święta zakochanych. Lekkie i delikatne pianki dostępne są w dwóch popularnych wariantach smakowych: Waniliowym oraz Strawberry Shake.