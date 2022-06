Wannabe Swimwear — z recyklingu plastiku oceanicznego prosto na plażę

Pomysł na Wannabe Swimwear zrodził się w 2021 roku. W pandemicznej rzeczywistości, z tęsknoty za słońcem i podróżami Patrycja Tazbir- Małek postanowiła zaprojektować wyjątkowe kostiumy kąpielowe. Przemyślane, stworzone w duchu eko, z szacunkiem do otaczającej nas przyrody. Marka dla świadomych kobiet, która do produkcji wykorzystuje plastik oceaniczny tak, aby powrócił do obiegu w piękniejszej formie.