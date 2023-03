Warto wracać do Żabki! Sieć rozdaje hot-dogi klientom!

Żabka docenia i nagradza osoby, które regularnie robią zakupy w jej sklepach. Sieć rozwija koncepcję lojalizacji klientów, której jednym z mechanizmów jest najnowsza akcja promocyjna "Zgarnij hot doga gratis!". Każdy klient, który w środę lub czwartek zrobi zakupy w sklepie Żabka, otrzyma bon upoważniający do odbioru gratisowego hot doga przy kolejnych zakupach na kwotę ok. 10 zł. Akcja trwa do 1 do 12 marca br. i obowiązuje we wszystkich sklepach Żabka, z wyłączeniem sklepów autonomicznych Żabka Nano.