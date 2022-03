We are all WONDER WOMEN - artystyczne przesłanie MODIVO

Moda, kultura, sztuka, różnorodność oraz bycie sobą to nie tylko opis misji i wizji MODIVO, ale to czym zespół kieruje się na co dzień. Człowiek jest najważniejszy i to wokół niego skupiają się wszystkie działania marki. MODIVO poza byciem źródłem modowych inspiracji jest też platformą do wyrażania siebie i pielęgnowania wartości ważnych dla każdego z nas. Jednym z najnowszych projektów multibrandu pokazujących siłę kobiet jest kampania zrealizowana z okazji Dnia Kobiet z niezwykle zdolną fotografką ukraińskiego pochodzenia Iloną Kmet.