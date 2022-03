Wedlowskie nowości w linii czekolad Mocno Mlecznych

Nowy kształt wedlowskich tabliczek

Obecnie wedlowskie czekolady pełne oraz te z dodatkami zaskakują nową, innowacyjną formą tabliczki, podkreślającą kształt każdej kosteczki. Jednak to nie wszystko! Wspomniane kostki zyskały także nowe sygnatury. Nawiązują one do najwyższej jakości składników — wyselekcjonowanego kakao z Ghany, historii — podpisu Emila Wedla oraz symbolu marki — postaci Chłopca na Zebrze. Ciekawostkę może stanowić geneza słynnego podpisu na produktach. W 1874 roku wyroby E.Wedel, a szczególnie czekolada, stawały się coraz bardziej popularne i cenione. Wielu próbowało je podrobić, dlatego, aby odróżnić oryginał od falsyfikatów, Emil Wedel rozpoczął znakowanie wedlowskich wyrobów. W ten sposób zabezpieczył swoje produktu, a słynny podpis do dziś widnieje słodyczach E.Wedel.