Wejdź do świata wspomnień z kolekcją REPLICA od Maison Margiela

Cztery zapachy – cztery uchwycone momenty

Inspiracją do stworzenia czterech, wyjątkowych stref były następujące zapachy z kolekcji REPLICA: Beach Walk, Lazy Sunday Morning, By the Fireplace oraz Jazz Club. Pierwszy z nich – Beach Walk, dzięki połączeniu cytryny i różowego pieprzu z zapachem mleka kokosowego, piżma i heliotropu, jest swoistą pocztówką wakacyjną ze słonecznych spacerów po plaży. Niezwykle świeży, letni i energetyczny. Lazy Sunday Morning przywołuje na myśl miękkość bawełnianej pościeli i długich niedzielnych poranków, za sprawą niezwykle delikatnych nut skomponowanych z połączenia m.in. konwalii, paczuli oraz piżma. Kolejna woda toaletowa – By the Fireplace – otula i daje wrażenie przytulności, dzięki oryginalnej kompozycji dymnego drewna i grillowanych kasztanów. W ostatniej strefie, w której prym wiedzie woda toaletowa Jazz Club, poczujemy klimat nowojorskich klubów jazzowych. W zapachu wyczuwalne są bowiem nuty rumu, pomarańczy, wetywerii i liści tytoniu, które dają efekt orientalny, słodki, a wręcz upojny.