Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 weronika marczukdziecicezary pazura Patrycja Ceglińska 2 godziny temu Weronika Marczuk urodziła w wieku 47 lat. Przeszła trudną drogę Weronika Marczuk przez 13 lat wychowywała córkę Cezarego Pazury. Wówczas odsunęła myśl o własnym potomstwie. - Dzisiaj myślę, że te pragnienia, które miałam, były na drugim, trzecim, dziesiątym miejscu, bo coś innego było ważne. Natomiast byłam przekonana, że jeśli wychowam nie swoje dziecko, co jest dużo trudniejsze, to ze swoimi pójdzie jak z płatka - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Weronika Marczuk o macierzyństwe (Archiwum prywatne, Fot: Adam Bilik) Patrycja Ceglińska-Włodarczyk: Dlaczego zdecydowała się Pani opowiedzieć swoją historię? Weronika Marczuk: Bo przyszedł na to czas. Dopóki sama nie przeszłam wszystkich trudnych etapów starania się o dziecko i ciąży i dopóki nie zrozumiałam, gdzie zostały popełnione błędy, nie miałam zamiaru mówić o tym, co mnie spotkało. Moje starania trwały 7 lat, a dopiero po urodzeniu córki ukazała się na rynku książka. Gdybym chciała opowiadać o tym na bieżąco, mogłabym to zrobić, bo miałam taką okazję. Zresztą ta opowieść nie jest o mnie. Jestem tylko przewodnikiem, kobietą, która jak wiele bohaterek mojej książki poszukiwała pomocy, była często sama w walce z niewiedzą, niemocą i brakiem pomocy w trudnych sytuacjach. Nasza świadomość w takich kwestiach jak przygotowanie do ciąży, do rodzicielstwa, wiedza o samej ciąży, jak się dziecko powinno rozwijać, jak współpracować i postępować z lekarzami, rodziną i ze sobą, jest bardzo uboga. Brakowało mi takiej pozycji na rynku, a ona jest niezwykle potrzebna. Brakuje mi jeszcze wielu innych rzeczy w tej sferze, dlatego próbuję działać szerzej i przygotowuje teraz akcję. Wiedza, która jest dostępna, jest nieuporządkowana, rozproszona. Lekarze są coraz mniej dostępni. Rodziny pozostawione są same sobie. Książka z założenia miała być poradnikiem, stąd podtytuł "Jak wygrać z czasem i samą sobą?", a mnie miało być w tym bardzo mało. Ale gdy pisałam i konsultowałam książkę z ekspertami, pisanie powierzchownie o swoich problemach nie zdało egzaminu. Zdałam sobie sprawę, że to się nie obroni, jeśli się nie pójdzie na całość. Publicznie przyznała się pani do poronień. Brzmi jak przyznanie się do przestępstwa… i właśnie tego proponuję unikać. Ja nie ukryłam tego faktu i to nie powinno być sensacją, choć temat jest szalenie trudny. Za każdym razem jak zaczynałam o tym pisać, było mi ciężko i nie umiałam przejść przez łzy, nie chciałam tego nazywać, ostatecznie zakończyć. Natomiast codzienna praca nad książką była też pracą terapeutyczna. Korzystnie jest żyć w prawdzie i tylko prawda jest w stanie nas wyleczyć. Ukrywanie i kłamstwo są bardzo złe nie tylko moralnie, a przede wszystkim zdrowotnie. Ludzie doprowadzają się do chorób psychicznych, jeśli ciągle kombinują, wymyślają i przez to żyją we wzmożonym stresie. To samo dzieje się z tymi, którzy zamiatają pod dywan swoje problemy. Napisałam i powiedziałam publicznie o poronieniach oraz stracie dzieci urodzonych przedwcześnie, bo czuje się ich matką i chcę pamiętać, bo to pomogło wielu innym kobietom, bo tak było i nie umiałam opowiedzieć, że Ania jest pierwszą i od razu udaną moją ciążą. Tutaj pojawia się też aspekt kulturowy, ważny dla tych, kto uważa, że każde życie należy żegnać z godnością. Nawet jeśli jest to dziecko, które nie przeżyło. Jeśli będziemy o tym rozmawiać, uświadamiać, że to jest normalne, to przestanie to być tematem tabu. My próbujemy udawać, że świat jest kolorowy i piękny i że nie ma prawa przydarzyć nam się coś złego. Ma prawo i lepiej o tym wiedzieć. A kiedy wiemy, jesteśmy przygotowani. Kiedy jesteśmy przygotowani my i nasze otoczenie, to nie to jest żaden wstyd. To się małymi krokami zmienia, nawet w służbie zdrowia. Jest co raz więcej fundacji, wolontariuszy i osób wkładających serce w pomoc rodzicom po stracie. Ale wciąż za mało, by można było mówić o tym otwarcie i nie ukrywać, że mamy żałobę. Jest ona również bolesna po śmierci dorosłej osoby jak i dla tych, komu nie udało się donosić ciąży. Jednak kobiety mają bardzo dużą traumę po takim wydarzeniu, obwiniają się, że coś z nimi jest nie tak skoro nie donosiły ciąży. Niekoniecznie chcą dzielić się swoimi przeżyciami z innymi. Nie muszą. Ale dlaczego się obwiniamy? Bo tak nas nauczono. To jest błędne koło: czujemy się winne, że zawiodłyśmy i ukrywamy problem. Czyli nie możemy go przepracować, nie czujemy się dobrymi matkami, bo się nie udało! A jeśli nie przerobimy, to może rzeczywiście coś pójść nie tak, bo się już boimy o wszystko, nie jesteśmy odpowiednio przygotowane do ciąży i tego co może nas spotkać. A przecież co piąta ciąża kończy poronieniem i nie wolno się za to samobiczować. Można się zwrócić o pomoc. Można zrobić badania i wyciągnąć wnioski, można przeżyć żałobę i przygotować się odpowiednio na kolejną ciążę. I lepiej zaczynać od jaja nie od kury. W życiu często tak jest, że dopiero jak nam się coś przytrafi, to siadamy i zaczynamy analizować, co mogło pójść lepiej. Bóg, los, energia czy jak kto woli nazywać, zatrzymują nas, kiedy się zapędzimy. Odpowiednie przygotowanie to podstawa? Temat rodzicielstwa jest jednym z najważniejszych na świecie. Chciałabym, żebyśmy traktowali tę kwestię jako istotną od samego początku. Nikt nas nie uczy w szkołach tego, co potem może nas spotkać w życiu. A dzięki temu mogłoby być o wiele mniej cierpienia. Temat starania się o dzieci to nie jest byle co. Ktoś, kto szykuje się, żeby zdobyć szczyt, przygotowuje się latami. Ktoś, kto chce pracować w marketingu, studiuje 5 lat, a to nie jest materia tak bardzo skomplikowana jak kształtowanie się nowego życia. My byliśmy przyzwyczajeni, że nie musimy nic robić i nic nie wiedzieć, jeśli chodzi o przyjście dzieci na świat. Są lekarze w razie czego i jakoś to będzie. Jednak życie pokazuje, że warto być świadomym, co nas może czekać i jak możemy wpływać na przyszłe pokolenia. Starała się Pani o dziecko 7 lat. Ania przyszła na świat, kiedy skończyła Pani 48 lat. Ludzie pytali Panią, kiedy zdecyduje się na dziecko, dociekali dlaczego jeszcze nie powiększyła Pani rodziny? Oczywiście. Wychowywałam się w kulturze, w której jako 16-letnia dziewczyna usłyszałam od swojej babci, kiedy będę miała dziecko. Całe życie zmagałam się z tym tematem. Mało tego, ja wychowywałam przez 13 lat nie swoje dziecko i słyszałam wtedy, że jak wychowuję córkę męża, to kiedy w końcu będę miała swoje. Moje doświadczenie jest takie, że ci którzy wiedzieli jak bardzo się staramy o dziecko, nie musieli nas pytać, bo zdawali sobie sprawę, że albo poroniłam albo byłam w procesie in vitro. Po takich przejściach, jakie nas spotkały, pytania o dziecko już mnie nie ruszały. Rozumiem, gdzie żyję. I gdzie? Żyję w społeczeństwie, które bardzo mało wie o tym, jak trudny potrafi być temat ciąży czy starania się o potomstwo. Obwiniać teraz kogoś za to, że nie wie, powoduje kolejny problem dla nas samych. Jestem już dorosła i staram się stawiać czoła rzeczom, które nie są zależne ode mnie. Dla wielu to jest naturalne pytanie i nie chce się obrażać. Ale wiem, że tak być nie powinno i dlatego wolę się zabrać za edukację. Udzielam porad, robię ciekawe publiczne rozmowy on-line z ekspertami i sama staram się zrozumieć ten świat, wychodząc z założenia, że nikt nie robi takich rzeczy złośliwie. Proponuję wszystkim prosty zabieg ze sztuki negocjacji: pytajmy swoich rozmówców wprost: CZY JA MOGĘ ZAPYTAĆ CIĘ O DZIECI? I sprawa jest jasna. Jeśli to nie zaboli, usłyszymy, że śmiało, ale jeśli padnie "LEPIEJ NIE" albo "NIE CHCE O TYM ROZMAWIAĆ" – będzie to jasnym komunikatem. Przez 13 lat wychowywała pani córkę byłego męża. Już wtedy miała pani pragnienia o posiadaniu własnego potomstwa? Dzieci chciałam mieć zawsze, ale wtedy macierzyństwo było odłożone, priorytety ustawione pod sytuację. Dzisiaj myślę, że te pragnienia, które miałam, były na drugim, trzecim, dziesiątym miejscu, bo coś innego było ważne. Natomiast byłam przekonana, że jeśli wychowam nie swoje dziecko, co jest dużo trudniejsze, to ze swoimi pójdzie jak z płatka. Co jest nieprawdą. Ciąża wcale nie musi przyjść dokładnie w tym momencie, w którym my sobie jej zażyczymy. Mogą być niesprzyjające okoliczności, problemy zdrowotne i trzeba być na to przygotowanym na każdym etapie życia. Jeśli sami nie nauczymy się kontrolować swojego życia i zdrowia, to będziemy się potem odbijać od ściany do ściany tak jak ja. Dlatego wycofała się pani z życia medialnego? Trochę to było tak, że zaczęłam budować swoje nowe życie. Paparazzi bardzo zaczęli mi już przeszkadzać. Wiedziałam, że w nowym związku nie będzie na to zgody. Próbowałam przemówić do mediów, że tym razem nie jestem w związku z aktorem, który życzy sobie zdjęć tylko z osobą, która nie chce mieć nic wspólnego z mediami. To nie docierało. Niejednokrotnie usłyszałam od wysoko postawionych osób w show-biznesie, że jeśli będę nadal pracowała w mediach, to się nie skończy. Wtedy zapadła ostateczna decyzja? Tak. Dla mnie ważniejsze było życie prywatne i budowanie rodziny niż kariera medialna. To nie było takie proste, że ja po prostu przestanę chodzić na imprezy. Nigdy nie słynęłam zresztą z pojawiania się na medialnych wydarzeniach ot tak sobie. Albo pracowałam, albo byłam ekspertem, nie prosiłam się o sławę. Dużo wtedy zarabiałam i ciężko było zdecydować, że zmieniam diametralnie swoje życie. Musiałam zacząć wszystko od zera i pójść do zwyczajnej pracy. Ta determinacja sprawiła, że spełniła pani swoje największe marzenie. Właśnie dlatego staje się taką dyżurną motywatorką. Pisze do mnie bardzo wiele kobiet, które mają różne trudności z motywacją. Do życia po rozwodzie, do pozbierania się po mocnych zawodowych przejściach, stracie, czy problemach z zajściem w ciążę . Kobiety potrzebują usłyszeć że nie są same, że ktoś to przeżył i dał radę wstać z kolan. Ja miałam swoich motywatorów i ludzi, którzy mnie wspierali, piszę w książce o tym jak uratował mnie po tragedii jeden wspaniały lekarz. Dla mnie takie słowa były ratunkiem, choć przecież nic nie mógł mi zagwarantować, ale mnie zbudował. Jeśli ktoś potrafi z nas tę moc wyciągnąć, to jest to niemal pewne, że wszystko się uda. Poruszyła pani temat in vitro, który w Polsce wzbudza bardzo dużo kontrowersji. Otwarcie ani przyznała, że jest to bardzo kosztowny proces. To jest kolejny trudny temat, ale nie ma co się oszukiwać. Jesteśmy na takim etapie rozwoju medycyny i nauki, że pora przestać udawać, że nie istnieje coś, co istnieje i pomaga wielu osobom. Przystępnymi słowami starałam się wyjaśnić, dlaczego według mnie metoda in vitro nie jest zupełnie sztuczną metodą. To nie są czary. Wyobrażenie ludzi, którzy boją się tego, jest błędne. Myślą, że to totalna manipulacja. Niektórzy nie chcą się nad tym pochylić i zrozumieć, że to jest ogromny krok w medycynie i zabiegi, które są stosowane w celu zapłodnienia – są lecznicze, a niepłodność jest tak samo dolegliwością jak choroba serca czy cukrzyca. To przykre, jak się słyszy negatywne rzeczy o tej metodzie, bo ludzie, którzy deklarują, że chcą dla innych dobra, powinni umieć życzyć tego dobra w każdym sensie. Jeśli ktoś pragnie dziecka, a nie może go mieć – to in vitro może być jedyną szansą i warto mocno kibicować i życzyć powodzenia. Jeden niech się modli, drugi okaże wyrozumiałość, a trzeci, który jest lekarzem, niech wykorzysta swoje umiejętności medyczne. W in vitro też jest duży odsetek niepowodzeń. Tutaj nie ma pewności, że zapłaciliśmy kilkanaście tysięcy złotych i koniec. Oczywiste jest, że to bardziej skomplikowany proces niż w przypadku naturalnego zapłodnienia, ponieważ trzeba przyjmować dużo hormonów, podporządkować całkowicie swoje życie tej procedurze, żyje się w stresie i oczekiwaniu, a próby nie zawsze się kończą dobrze. W tym czasie te rodziny dla mnie są ludźmi wymagającymi specjalnej troski. W procesie starania się o dziecko często umniejszana jest rola mężczyzny. Zgadza się z tym pani? Zgodzę się. To zawsze był "kobiecy temat". Dużą wagę roli partnera odczuwamy właśnie przy zapłodnieniu in vitro. O ile w sytuacji naturalnej zdarza się, że partner nie wie o ciąży, to tu jego udział jest równorzędny i powodzenie w dużej mierze zależy od tego jak para wspólnie zda ten egzamin. Dobre partnerstwo jest o wiele cenniejsze przy zajściu w ciążę, porodzie i wychowaniu maleństwa, bo to jest kapitał, który otrzymają nasze dzieci. My, dzisiejsze kobiety jesteśmy bardziej wyzwolone i niezależne, ale opieka taty i atmosfera w rodzinie jest bardzo ważna dla każdego malucha i wierzę, że dla nas samych.