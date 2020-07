WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 wesele 2020koronawirus a weselahejt Dominika Czerniszewska 1 godzinę temu Wesele 2020: "Stop hejtowi". Pary młode apelują do mediów: "To nie wylęgarnia koronawirusa" – Jeszcze tydzień temu goście potwierdzali obecność, a teraz mówią, że po informacjach przeczytanych w sieci, nie przyjdą. Jest mi przykro, bo często koronawirus jest traktowany jako wymówka. Nie boją się jechać na wczasy, ale na wesele przyjść już tak... - mówi Monika, która 1 sierpnia ma stanąć na ślubnym kobiercu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Pary młode walczą z hejtem (Pixabay) Monika z Krakowa od początku pandemii zastanawia się z narzeczonym, co zrobić. – Terminu nie chcieliśmy zmieniać. Uznaliśmy, że jeżeli 1 sierpnia będzie zakaz organizacji wesel, weźmiemy tylko ślub. Gdy poluzowali obostrzenia, stwierdziliśmy, że zrobimy wesele na ok. 80 osób – informuje przyszła panna młoda. I tu pojawił się kolejny problem… po informacjach, które obiegły całą Polskę, że na kilku weselach pojawił się nieproszony gość w postaci koronawirusa, niektórzy goście zaczęli odmawiać Monice. – Część z nich jeszcze tydzień temu potwierdzała obecność, a teraz mówi, że nie przyjdzie. Jest mi przykro, bo często koronawirus jest traktowany jako wymówka. Nie boją się jechać na wczasy, ale na wesele iść już tak... – mówi zawiedziona. Krakowianka ma dość, że Polacy uważają, że organizacja wesela to szaleństwo. – Denerwuje mnie nagonka mediów, szczególnie lokalnych. Zauważyłam, że kilkukrotnie opisywany jest przypadek tego samego wesela w pewnych odstępach czasu. Czytając artykuły w internecie, mam wrażenie, że koronawirus jest, na co drugim weselu, a nie na zaledwie kilku. I tu warto przypomnieć, że od 6 czerwca odbyło się już kilka tysięcy przyjęć – zaznacza. Odmawianie udziału w weselu. Ekspert wyjaśnia, jak wypada to zrobić Wesele 2020: "Medialna nagonka" I właśnie takim osobom, jak Monika na pomoc przychodzi Marta Ratkowska, która prężnie działa w grupie "Co z weselami 2020?". Ma ona na celu zwrócenie uwagi rządu oraz mediów na pary, które zdecydowały się na organizację wesela w 2020 roku. – Oddolnie walczymy o swoje plany i marzenia – wyjaśnia. Od wybuchu pandemii mają pod górkę. Najpierw, przez wprowadzenie ostrego reżimu sanitarnego, wesela były zabronione, a ślub mógł się odbyć w bardzo okrojonym składzie. A teraz mierzą się z hejtem, bo wesela określane są jako ogniska koronawirusa. Ona postawiła na swoim i stanęła na ślubnym kobiercu w czerwcu 2020 roku. – Rozpoczęliśmy przygotowania ponad 2 lata wcześniej. Rezerwacja restauracji, fotograf, sprawy w kościele, zaproszenia – wszystko z wyprzedzeniem, aby na spokojnie dopiąć na ostatni guzik. Jak się okazało, opłacało się, bo na 4 miesiące przed weselem branża ślubna stanęła, a my mieliśmy już wszystko gotowe i mimo pandemii pobraliśmy się, a babcia przez 3 dni leczyła obolałe stopy od tańców – mówi. Wraz z ówczesnym narzeczonym zaplanowali przyjęcie na 75 osób, finalnie było 65. Dlaczego? Bo na kilka dni przed weselem 10 osób odmówiło przez… "medialną nagonkę". Wesele 2020: "Stop hejtowi" Marta, pomimo że jest już po ślubie, wciąż pomaga innym parom z grupy, która obecnie zrzesza ok. 20 tys. członków. – Kosztowało nas to sporo czasu: rozmowy, narady, pomysły, pisma, szukanie pomocy gdzieś dalej. Niestety, zostaliśmy pozostawieni sami sobie. Udało nam się zainicjować wideokonferencję z ministerstwem rozwoju i Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców. Korespondowaliśmy również z ministrem zdrowia oraz próbowaliśmy nagłaśniać sprawę w mediach. Ogrom naszej pracy poskutkował, że od 6 czerwca znów można organizować wesela – stwierdza. Radość ta nie potrwała zbyt długo. Na początku pandemii niszczono samochody medyków, następnie obrywało się rodzinom górników oraz mieszkańcom Śląska, a teraz przyszedł czas na pary młode… Bo po trzech weselach w Małopolsce 283 osoby zachorowały na COVID-19, a 15 lipca Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał rekomendację w sprawie przyjęć ślubnych na ternie pow. nowosądeckiego, suskiego i wadowickiego. "SARS-CoV-2 ma charakter dynamiczny, a wzrost zakażeń tym właśnie koronawirusem pozostaje w bezpośrednim związku z organizowanymi na tych terenach przyjęciami ślubnymi/weselami – informuję, iż w takiej sytuacji nie rekomenduję organizacji takich przyjęć w wymienionych wyżej powiatach" – czytamy. wsse.krakow.pl I tu pojawia się pytanie, jak to się ma do wieców politycznych czy procesji, które zrzeszały ogrom ludzi? A także, że od 17 lipca na imprezach masowych, organizowanych na otwartej przestrzeni, może przebywać więcej niż 150 osób? Branża weselna ma serdecznie dość, że wylewa się na nią wiadro pomyj. Obecnie pomysłodawczynie grupy przygotowują petycję do mediów, która ma przedstawiać statystykę, aby nie zniechęcali ludzi do organizacji wesel.– Wiem, że media potrzebują klikalnych tytułów, ale wesela to też usługodawcy, którzy muszą zarabiać na życie – argumentuje. – Media podsycają, że młode pary są nieodpowiedzialne i nie szanują swojej rodziny, a czasami, że skazują ich na śmierć. Nie piszą o tym, ile wesel się odbyło bez skutków ubocznych – dodaje. Wesele 2020: "To nie wylęgarnia koronawirusa" Marta przygotowała już wstępne statystki. – I tak wesel w Polsce, odbywa się ok. 190 tys. rocznie, co daje ok. 16 tys. wesel w miesiącu. Od 06 czerwca przyjmując najpopularniejsze terminy (tj. piątek i sobota) do dzisiaj mieliśmy 11 dni "weselnych". Mogło odbyć się zatem nawet 10 tys. wesel. Dlatego, jeśli na mniej niż 10 były zakażenia to skala jest naprawdę mała. Apeluję do mediów, aby podawały rzetelne dane - ile odbywa się wesel, i to, że na kilku coś się wydarzyło, nie oznacza, że na każdym poluje koronawirus – tłumaczy. Inicjatorka zorganizowała na grupie ankietę, która dostępna jest od 24 godzin. Wynika z niej, że prawie 1000 osób jest już po przyjęciu weselnym i nikt nie zachorował oraz nie przebywał na kwarantannie. Wesele 2020: Czy organizacja ślubów w dobie pandemii jest bezpieczna? Przed możliwością zakażenia się na weselach wielokrotnie przestrzegali epidemiolodzy. – Na weselach trudno jest zachowywać dystans społeczny. Zwłaszcza kiedy alkohol leje się strumieniami, to dystans społeczny znacznie się skraca. Maseczek nikt nie nosi, słychać: "Gorzko, gorzko", dookoła wszyscy tańczą i się całują… A później widzimy, jakie są efekty – mamy "koronawesela" – wyjaśnia dr hab. Tomasz Dzieciątkowski, mikrobiolog w rozmowie z WP Kobieta. Wirusolog podkreśla, że z punktu widzenia zdrowia publicznego i epidemiologii takie zgromadzenia są absolutnie przeciwwskazane. Proponuje, aby śluby odbywały się bez udziału gości, a wesela powinny być przełożone, kiedy będzie bardziej ku temu sprzyjająca sytuacja. – W kościele czy urzędzie stanu cywilnego w trakcie ceremonii ślubnej te maseczki będą. Natomiast trudno oczekiwać, żeby na biesiadzie weselnej były noszone. Parę tygodni temu słyszałem wypowiedź Izabeli Janachowskiej, która promowała kolekcję maseczek ślubnych. Były one materiałowe ozdobione koronkowymi aplikacjami. Można? Można, tylko trzeba chcieć. Rozumiem, że ludzie są zmęczeni pandemią i część z nich chce się zabawić, lecz jest to zabawa krótkowzroczna. Potrwa ona do momentu, kiedy ktoś w jej wyniku znajdzie się na kwarantannie lub jeszcze gorzej – spotka się z koronawirusem i wyląduje w szpitalu – oznajmia. Mikrobiolog zaznacza również, że koronawirus SARS-CoV-2 jest apolityczny i areligijny. – On może dotknąć wszystkich. Może to być katolik, protestant, osoba o prawicowych lub lewicowych poglądach. Dla niego nie ma to znaczenia. Z perspektywy koronawirusa jesteśmy prawie tak samo równi. Tylko ludzie nie chcą o tym pamiętać, dlatego że niektórym się wydaje, że są wieczni i nieśmiertelni – mówi. Dr Dzieciątkowski wyjaśnia, że to nie dotyczy tylko organizacji wesel, lecz wszystkich zgromadzeń. –Rozumiem, że na weselu trudno jest zachować dystans społeczny, ale w przypadku konduktu pogrzebowego naprawdę można. Tutaj naprawdę liczy się zdrowy rozsądek, którego niestety, jak widzę, sporej części Polaków w tej chwili po prostu brakuje. Podkreślam, jesteśmy zmęczeni wszyscy, ale jeśli nie będziemy stosowali podstawowych zasad higieny, to dopóki nie będzie skutecznego leku czy szczepionki, ta pandemia będzie nadal trwać – podsumowuje. Nowe ogniska koronawirusa. Cieszyński: to wcale nie są wesela i pogrzeby Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze