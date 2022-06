Weź udział w loterii "Czas na przyjemność" marki E.Wedel i wygraj niepowtarzalne nagrody

Czekoladowa pula nagród

Codziennie losowanych będzie 10 z puli 670 zestawów wedlowskich specjałów o wartości 70 zł każdy. Co tydzień do wygrania będzie 1 z 30 Czekoladowych Weekendów dla dwojga, czyli dwa noclegi w wyjątkowym hotelu w Warszawie z masą atrakcji, o łącznej wartości 6 000 zł. W trakcie trwania loterii będą również losowane 3 nagrody główne, które odpowiadają wysokości rocznej pensji – 60 000 zł do wydania na własne przyjemności. Dodatkowo marka E.Wedel pokryje koszty podatku, dzięki czemu laureaci będą mogli od razu skupić się na radości z wygranej i korzystać z tytułowego czasu na przyjemność.