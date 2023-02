Weź wsparcie w swoje ręce

Kraj o nazwie zrzutka

Masowe zbiórki to zjawisko, które w Polsce osiągnęło rozmiary społecznego fenomenu. Można stwierdzić z przekąsem, że przyjęło się tak dobrze, ponieważ padło na wyjątkowo podatny grunt. Społeczeństwo pozbawione dostępu do dobrej jakości usług publicznych, które wciąż liże rany po reformach rynkowych z lat 90., palące potrzeby pokrywa nagłymi odruchami serca. To nie przypadek, że 30 lat temu to właśnie w Polsce zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od tego czasu przybyło potrzeb, ale także możliwości zbierania pieniędzy. Pojawiły się zbiórki internetowe działające na zasadzie jednorazowych wpłat lub stałych, comiesięcznych przelewów.