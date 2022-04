Wielkie emocje i historia w tle. "Po tamtej stronie chmur" to jedna z tych powieści, które wciągają bez reszty

"Co to za tajemnica? – Kiedy zsiedli z rowerów, Sara spojrzała na Brunona swoimi ciemnymi oczami. Odwrócił wzrok. Za każdym razem, kiedy robiła to w ten sposób, chłopakowi wydawało się, że utopi się w czekoladowej toni. Były wielkie, ciemne i błyszczące. Zamiast odpowiedzieć, uśmiechnął się, jak to miał w zwyczaju. Dziewczyna wydęła usta. – Dobrze, nie chcesz, to nie mów. I tak się domyślam."