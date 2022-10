Wieloetapowe dogłębne oczyszczenie skóry - HydraFacial

Dlaczego zabieg HydraFacial będzie odpowiednim wyborem dla każdego rodzaju skóry?

To co wyróżnia zabieg HydraFacial od standardowych procedur oczyszczających, to również nadanie skórze efektu rozświetlenia i odmłodzenia. Urządzenie charakteryzuje się szerokim spektrum działania, dlatego jest odpowiednią propozycją dla osób z wieloma problemami skórnymi w różnym wieku. Zabieg cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na brak okresu rekonwalescencji przez co stanowi świetną alternatywę dla zabiegów bankietowych.