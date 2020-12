Wiesz, który prezent spodoba mu się najbardziej?

Jak sprawić, aby na twarzy bliskiej nam osoby pojawił się uśmiech? Jednym ze sposobów, jest podarowanie jej wyjątkowego prezentu. Zbliżające się święta to doskonały czas, w którym wspólnie spędzone chwile oraz wręczanie upominków nabierają szczególnego i magicznego charakteru. W sklepie Media Expert znajdziesz szeroką ofertę produktów, które zachwycą każdego mężczyznę. Jeżeli potrzebujesz prezentowych inspiracji, poznaj nasze propozycje.

Atrybuty każdego mężczyzny

Większość panów, podobnie do kobiet, lubi na co dzień dobrze wyglądać. Doskonałym podarunkiem będzie dla nich golarka Philips S5420/06. To poręczne urządzenie umożliwia szybkie i dokładne golenie zarówno na sucho, jak i mokro. Specjalnie zaprojektowany system ostrzy w połączeniu z zaokrąglonym profilem głowicy, dają efekt gładkiej skóry i jej maksymalnej ochrony. Golarka płynnie przesuwa się po powierzchni twarzy, unosi włoski i ścina je tuż u nasady. Sprzęt wyposażony jest w wydajny akumulator, który umożliwia aż 45 minut bezprzewodowego golenia. Dodatkowo golarka posiada funkcjonalny trymer, z którym użytkownik bez problemu nada kształt wąsom bądź przytnie bokobrody. Z tym urządzeniem zarost na linii szczęki bądź szyi nie stanowi już najmniejszego problemu. Wystarczy kilka pociągnięć, aby móc cieszyć się zadowalającymi efektami. Doskonałym dopełnieniem stylizacji każdego mężczyzny będzie zegarek sportowy Garmin Instinct Solar. Jego wyróżniającą się cechą jest doskonała wytrzymałość. Została uzyskana dzięki wykorzystaniu włókna polimerowego i specjalnego szkiełka odpornego na zarysowania. Dzięki nim duże zmiany temperatury, wstrząsy i oddziałanie wody nie są mu straszne. Zegarek posiada także baterię słoneczną, gwarantującą jego długotrwałe działanie. Dodatkowymi funkcjami urządzenia są czujnik tętna i pulsyksometr, z których szczególnie zadowoleni będą fani aktywnego spędzania czasu. Tarcza zegarka posiada ciekawy design i doskonale prezentuje się na nadgarstku każdego mężczyzny.

Zestaw dla majsterkowicza

Jeżeli bliski Ci mężczyzna lubi w wolnym czasie zajmować się naprawą i usprawnianiem sprzętów domowych, podaruj mu w prezencie wiertarko-wkrętarkę Stanley FMC625D2. To doskonały zestaw, który usprawni montaż bądź demontaż mebli czy sprzętów elektronicznych. Posiada dwa wydajne akumulatory, które umożliwiają dłuższe wykonywanie pracy bez konieczności ładowania urządzenia. Wiertarko-wkrętarka jest lekka i poręczna, a specjalnie wyprofilowana rączka gwarantuje pewny i stabilny chwyt. Doskonale dopasowuje się do potrzeb użytkownika, dzięki 22. pozycyjnemu ustawieniu momentu obrotowego oraz możliwości zastosowania wkrętów o różnych rozmiarach. Co więcej, urządzenie posiada LED-owe światło, które zwiększa widoczność nawet przy słabym oświetleniu. Całość zapakowana jest w funkcjonalną walizkę, ułatwiającą przechowywanie i transport urządzenia.

Nowa jakość rozrywki

W naszych propozycjach nie mogło zabraknąć sprzętu dla fanów gamingowych rozgrywek. Kontroler Sony DualShock 4 V2 to bezprzewodowe urządzenie, zapewniające sprawną obsługę najnowszych gier na PlayStation. Funkcjonalny panel dotykowy daje możliwość osiągania jeszcze lepszych wyników, a wbudowany pasek świetlny dostosowuje kolory do aktualnej akcji w grze. Drążki analogowe działają płynnie i niezwykle intuicyjnie. Wbudowany głośnik pozwala użytkownikowi przenieść się w wirtualny świat rozrywki i doświadczyć największych emocji na własnej skórze. Urządzenie posiada wbudowany akcelerometr z żyroskopem, który wykrywa ruch użytkownika i przenosi go do gamingowego świata. Ładowanie i przesyłanie danych odbywa się niezwykle szybko, z wykorzystaniem tradycyjnego kabla USB. Kontroler występuje w wielu wersjach kolorystycznych, spośród których każdy wybierze coś dla siebie.

