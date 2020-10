WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 fashionfashion designer awards 46 min. temu Artykuł sponsorowany Wiktoria Frankowska wygrała 11 edycję FDA W piątek 9 października w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbył się finał 11 edycji konkursu Fashion Designer Awards. Zwyciężczynią została 22-letnia absolwentka MSKPU - WIKTORIA FRANKOWSKA. Podziel się Wiktoria Frankowska wygrała 11 edycję FDA (Materiały prasowe) "Mam to szczęście, że spędzam więcej czasu z finalistami, niż pozostali jurorzy, ale zwycięzcę wybieramy wspólnie, rozmawiamy o tym. Wiktoria Frankowska zachwyciła jurorów swoją niesamowitą energią już podczas 2. obrad. Jest młodą projektantką pełną pasji, to od razu się czuje" – powiedziała Joanna Sokołowska-Pronobis. materiały partnera (materiały partnera) Jurorzy w składziem.in.: Dorota Williams, duet Paprocki & Brzozowski, Rafał Michalak i Ilona Majer, czyli duet MMC, Vasina , Asia Typek, Weronika Płocha, Aleksandra Nagel, oraz Joanna Sokołowska-Pronobis stanęli przed trudnym zadaniem. materiały partnera (materiały partnera) Honorową przewodniczącą jury i gościem specjalnym FDA była Benedetta Barzini - ikona mody, topmodelka lat 60-tych, symbol okładek Vogue Italia, obecnie profesorka , wykładowczyni Nuova Academia di Belli Arti w Mediolanie, która z podziwem oglądała kolekcje finalistów FDA. "Dla mnie najważniejsza była wyobraźnia. Młodzi projektanci nie muszą jeszcze myśleć o sprzedaży i tym, że coś musi być pod klienta, mogą zaszaleć, dlatego wyobraźnia była dla mnie najważniejsza. Spójność kolekcji, spójność z tematem i jakość wykonania - czy projektant już na tym etapie przywiązuje do niego uwagę , czy nie – to też miało znaczenie" – przyznała Vasina. Materiały prasowe (Materiały prasowe) "Jury tego konkursu jest bardzo rozbudowane i każdy głosuje inaczej, więc nasz wybór jest wynikiem wielu głosów. Akurat dzisiaj mieliśmy innego faworyta, ale w pokazie pojawiło się wiele wspaniałych kolekcji, dlatego ten wybór nie był łatwy" – dodał duet MMC.

"Wszystkie kolekcje, które były zaprezentowane były wspaniałe. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem" – skomentowali Paprocki & Brzozowski. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Wiktoria Frankowska otrzymała imponującą pulę nagród m.in.: od Batonika Duplo, Partnera Głównego FDA: profesjonalny iPad Pro wraz z dodatkowymi akcesoriami, pomocnymi w projektowaniu kolekcji od Batonika Duplo oraz MMC Studio: możliwość spędzenia 48 godzin wraz z duetem projektatów MMC tuż przed ich kolejnym pokazem nagrodą finansowa 20 tys. Złotych

staż w atelier zagranicą wiosną 2021

wyjazd na targi Premier Vision 2021 do Paryża z Cisowianką Perlagę ,

, 3-miesięczny kontrakt z DPD Polska na obsługę kurierską

na obsługę kurierską obsługę sesji lookbookowej przez AA Wings of Color

wyjazd na 4th International Young Designers Contest Kiev 2021,

specjalną publikację na łamach miesięcznika Fashion Magazine i na łamach magazynu Burda Style Przyznano również nagrody wybranym finalistom: Aleksandra Klekot została zaproszona na MasterClass z Dorotą Williams.

została zaproszona na MasterClass z Dorotą Williams. Manuela Korecka otrzymuje wyjazd na targi Tissue Premier 2021 do Lille we Francji z firmą Electrolux Polska

otrzymuje wyjazd na targi Tissue Premier 2021 do Lille we Francji z firmą Electrolux Polska Wiktoria Frankowska została zaproszona na (staż w pracowni duetu Paproci&Brzozowski

została zaproszona na (staż w pracowni duetu Paproci&Brzozowski Maja Pilarek odbędzie staż w pracowni MMC. Podczas gali finałowej emocję wywołał pokaz najnowszej kolekcji “Azyl”, laureata 10-tej edycji Adriana Krupy , który jest największym odkryciem ostanich lat w polskiej modzie. Warto również wspomnieć o artystyczynym projekcie, który powstał z inicjatywy Fashion Designer Awards oraz przy wsparciu Batonika Duplo. We współpracy z Instytutem Fotografii oraz studiem fotograficznym Studio 99 powstała seria fotografii modowych. W trakcie warsztatów, prowadzonych przez znaną fotografkę - Katarzynę Bielską, ich uczestnicy wykonali fotografie autorskich kolekcji finalistów FDA. Dzięki współpracy designerów z fotografami powstała wystawa o wyjątkowym ładunku energii, która swoją premierę miała właśnie w czasie tegorocznego finału FDA. Oficjalnymi kreatorami looku modelek w 11 edycji FDA byli AA Wings od Color i Gold Polska. Dopełniłem stylizacji modelek było obuwie marki Kazar. Partnerem after-party było prosecco Vionelli. Młodych projektantów podziwiali m.in. Magdalena Pieczonka , Joanna Racewicz, Karolina Bielawska, Paulina Koziejowska, Milena Sadowska, Agata Biernat. Imprezę poprowadził Mateusz Hładki. PARTNERZY KONKURSU

|Partner Główny: Batonik Duplo | DPD | Cisowianka Perlage | Electrolux | AA Wings of Color | Enter Air | Kazar | PiliPili| Quantum Clinic | PATRONI MEDIALNI

| Gala| Burda Style | kobieta.pl | Wirtualna Polska | Fashion Magazine| Fashionpost.pl| Lounge Magazyn | K MAG Magazyn| więcej na www.fashiondesignerawards.com.pl Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku