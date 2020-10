WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 fdastyl 54 min. temu Informacja prasowa Wiktoria Frankowska wygrała 11 edycję FDA W piątek 9 października w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbył się finał 11 edycji konkursu Fashion Designer Awards. Zwyciężczynią została 22-letnia absolwentka MSKPU - WIKTORIA FRANKOWSKA. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Wiktoria Frankowska wygrała 11 edycję FDA W piątek 9 października w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego odbył się finał 11 edycji konkursu Fashion Designer Awards. Zwyciężczynią została 22-letnia absolwentka MSKPU - WIKTORIA FRANKOWSKA.

„Mam to szczęście, że spędzam więcej czasu z finalistami, niż pozostali jurorzy, ale zwycięzcę wybieramy wspólnie, rozmawiamy o tym. Wiktoria Frankowska zachwyciła jurorów swoją niesamowitą energią już podczas 2. obrad. Jest młodą projektantką pełną pasji, to od razu się czuje „ – powiedziała Joanna Sokołowska-Pronobis. Jurorzy w składziem.in.: Dorota Williams, duet Paprocki & Brzozowski, Rafał Michalak i Ilona Majer, czyli duet MMC, Vasina , Asia Typek, Weronika Płocha, Aleksandra Nagel, oraz Joanna Sokołowska-Pronobis stanęli przed trudnym zadaniem. Honorową przewodniczącą jury i gościem specjalnym FDA była Benedetta Barzini - ikona mody, topmodelka lat 60-tych, symbol okładek Vogue Italia, obecnie profesorka , wykładowczyni Nuova Academia di Belli Arti w Mediolanie, która z podziwem oglądała kolekcje finalistów FDA.

„Dla mnie najważniejsza była wyobraźnia. Młodzi projektanci nie muszą jeszcze myśleć o sprzedaży i tym, że coś musi być pod klienta, mogą zaszaleć, dlatego wyobraźnia była dla mnie najważniejsza. Spójność kolekcji, spójność z tematem i jakość wykonania - czy projektant już na tym etapie przywiązuje do niego uwagę , czy nie – to też miało znaczenie" – przyznała Vasina. „Jury tego konkursu jest bardzo rozbudowane i każdy głosuje inaczej, więc nasz wybór jest wynikiem wielu głosów. Akurat dzisiaj mieliśmy innego faworyta, ale w pokazie pojawiło się wiele wspaniałych kolekcji, dlatego ten wybór nie był łatwy" – dodał duet MMC.

„Wszystkie kolekcje, które były zaprezentowane były wspaniałe. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem" – skomentowali Paprocki & Brzozowski. Wiktoria Frankowska otrzymała imponującą pulę nagród m.in.: • od Batonika Duplo, Partnera Głównego FDA: profesjonalny iPad Pro wraz z dodatkowymi akcesoriami, pomocnymi w projektowaniu kolekcji, od Batonika Duplo oraz MMC Studio: możliwość spędzenia 48 godzin wraz z duetem projektatów MMC tuż przed ich kolejnym pokazem • nagrodą finansowa 20 tys. Złotych

• staż w atelier zagranicą wiosną 2021

• wyjazd na targi Premier Vision 2021 do Paryża z Cisowianką Perlagę,

• 3-miesięczny kontrakt z DPD Polska na obsługę kurierską

• obsługę sesji lookbookowej przez AA Wings of Color

• wyjazd na 4th International Young Designers Contest Kiev 2021,

• specjalną publikację na łamach miesięcznika Fashion Magazine i na łamach magazynu Burda Style Przyznano również nagrody wybranym finalistom: • Aleksandra Klekot została zaproszona na MasterClass z Dorotą Williams.

• Manuela Korecka otrzymuje wyjazd na targi Tissue Premier 2021 do Lille we Francji z firmą Electrolux Polska

• Wiktoria Frankowska została zaproszona na (staż w pracowni duetu Paproci&Brzozowski

• Maja Pilarek odbędzie staż w pracowni MMC. Podczas gali finałowej emocję wywołał pokaz najnowszej kolekcji “Azyl”, laureata 10-tej edycji Adriana Krupy , który jest największym odkryciem ostanich lat w polskiej modzie. Warto również wspomnieć o artystyczynym projekcie, który powstał z inicjatywy Fashion Designer Awards oraz przy wsparciu Batonika Duplo. We współpracy z Instytutem Fotografii oraz studiem fotograficznym Studio 99 powstała seria fotografii modowych. W trakcie warsztatów, prowadzonych przez znaną fotografkę - Katarzynę Bielską, ich uczestnicy wykonali fotografie autorskich kolekcji finalistów FDA. Dzięki współpracy designerów z fotografami powstała wystawa o wyjątkowym ładunku energii, która swoją premierę miała właśnie w czasie tegorocznego finału FDA. Oficjalnymi kreatorami looku modelek w 11 edycji FDA byli AA Wings od Color i Gold Polska. Dopełniłem stylizacji modelek było obuwie marki Kazar. Partnerem after-party było prosecco Vionelli. Młodych projektantów podziwiali m.in. Magdalena Pieczonka , Joanna Racewicz, Karolina Bielawska, Paulina Koziejowska, Milena Sadowska, Agata Biernat. Imprezę poprowadził Mateusz Hładki. PARTNERZY KONKURSU |Partner Główny: Batonik Duplo | DPD | Cisowianka Perlage | Electrolux | AA Wings of Color | Enter Air | Kazar | PiliPili| Quantum Clinic |Gold Polska| PATRONI MEDIALNI | Gala| Burda Style | kobieta.pl | Wirtualna Polska | Fashion Magazine| Fashionpost.pl| Lounge Magazyn | K MAG Magazyn| więcej na www.fashiondesignerawards.com.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze