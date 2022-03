Wiosna w mieście tuż-tuż! Poznaj idealne miejskie torby rowerowe i na hulajnogę

Wiosna za pasem, pora więc przyszykować się do nadchodzącego sezonu rowerowo-hulajnogowego. Odkurzenie jednośladu to pierwszy krok. Drugi – dobór odpowiednich akcesoriów. Rower lub hulajnoga jest dla Ciebie miejskim i wakacyjnym środkiem transportu? Potrzebujesz torby innej niż wszystkie. Takiej jak z najnowszej kolekcji Wozinsky!

Wozinsky postawił w nowym sezonie na 5 nowych modeli toreb rowerowych i 4 modele toreb na hulajnogę. Łączy je styl – miejski, nowoczesny. To świetny wybór dla tych, którzy przemierzają rowerem lub hulajnogą ulice mniejszych i większych aglomeracji, ale ubierają się casualowo. Przecież jeżdżąc do pracy, nie zawsze nosimy sportowe ubrania!

Jakie torby rowerowe i na hulajnogę będą idealne do miasta?

Kolejnym aspektem jest trwałość i wodoodporność. Nie musisz już obawiać się nagłego załamania pogody podczas powrotu do domu czy niedzielnej przejażdżki. Torby są niezwykle szczelne, skutecznie ochronią całą swoją zawartość. Do ich wnętrza nie wnikną woda czy brud, a nawet w najbardziej wymagających warunkach nie grozi im rozdarcie ani zniszczenie. Sakwy zostały wykonane z mocnych materiałów (m.in. EVA i TPU), które wytrzymają niejeden sezon.

To torba rowerowa? To plecak? To Wozinsky!