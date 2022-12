Witamina D3 - wszystko, co powinnaś wiedzieć

Jak dawkować?

Witamina ta, jak każda inna substancja, cechuje się złożonym dawkowaniem. Kluczowym czynnikiem będzie tu nasłonecznienie. Im niższe, tym więcej witaminy należy dostarczać z pokarmu i/lub suplementów. Dawkę mierzy się w IU, czyli jednostkach międzynarodowych substancji biologicznie czynnych. Okresem dawkowania zawsze jest doba. Dzieci w pierwszym półroczu życia powinny spożywać 400 IU. Przed upływem pierwszego roku, ale po szóstym miesiącu można tę dawkę utrzymać lub zwiększyć do maksymalnie 600 IU. Następny przedział sięga aż dziesiątego roku życia. W zależności od ekspozycji na słońce dziecko takie powinno otrzymywać 600 do 1000 IU. Od jedenastu lat aż do siedemdziesiątego piątego roku życia dawka wzrasta do 800-2000 IU. Od tego wieku dawkowanie zawiera się w przedziale 2000 do aż 4000 IU.