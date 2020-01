WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne #ŻYĆLEPIEJ + 3 tłusty czwartektłusty czwartek 2020pączki Joanna Kobylańska 3 godziny temu Wkrótce tłusty czwartek. Jak zrzucić zbędne kalorie? Kiedy wypada tłusty czwartek w tym roku? Odpowiedź brzmi: 20 lutego, co oznacza, że jeszcze przez blisko miesiąc możemy cieszyć się karnawałem. Zwyczaj ten już od kilku wieków zwiastuje nadchodzący czas zadumy i oczekiwania na Wielkanoc. Na pewno myśląc o tłustym czwartku głowisz się, ile pączków zjesz w ten wyjątkowy dzień, gdy kalorie się nie liczą. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Tłusty czwartek 2020. Ile pączków zjesz? (iStock.com) Już 20 lutego nastanie dzień wielkiej rozpusty dla łasuchów oraz fanów wszelkich słodkości. W tłusty czwartek jak w żaden inny dzień można pozwolić sobie na więcej smakołyków niż zwykle. Według powiedzenia tego, kto nie zje w tym dniu żadnego pączka, może opuścić pomyślność. Po słodkim tłustym czwartku przyjdzie też czas na refleksję, a także wyrzuty sumienia. Jak zrzucić zbędne kalorie? Tłusty czwartek i polska tradycja Dawniej wszelkiego rodzaju pączki nie były słodkie, wprost przeciwnie, jeszcze w XVII wieku nadziewane były masłem, słoniną, smalcem albo boczkiem. Samo ciasto także się różniło od współczesnej wersji, ponieważ było smażone z ciasta chlebowego. Dopiero w XVIII wieku zaczęto wprowadzać wśród bogatych mieszczan słodką wersję pączków, ale wciąż był to smakołyk dla wybranych. Z czasem pączki ze słodkim nadzieniem stały się symbolem tłustego czwartku, co przetrwało do dzisiaj. Na przełomie wieków w niektórych pączkach można było znaleźć migdał albo orzeszek, co zwiastowało szczęście osobie, która go znalazła. Tłusty czwartek a liczba pączków Nie ma żadnej górnej granicy, jeśli chodzi o konkretną liczbę pączków, które należy zjeść w tłusty czwartek. Jedynie wspomina się, że w ten jeden dzień trzeba spróbować chociaż jednego. Jeśli nie lubisz tradycyjnych pączków, nie musisz się martwić, ponieważ w wielu cukierniach znajdziesz warianty tych smakołyków w lżejszym wydaniu. Nadziewane marmoladą, dżemem, konfiturą, różą, czekoladą, budyniem, adwokatem lub likierem – wybór jest ogromny i na pewno każdy poszuka czegoś dla siebie. Coraz częściej można spotkać dietetyczne pączki, które nie są smażone na głębokim tłuszczu, lecz pieczone zawierające w cieście mąkę ziemniaczaną. Innym równie tradycyjnym smakołykiem kojarzonym z tłustym czwartkiem są faworki nazywane chrustem. Zobacz także: Oponki serowe. Nie tylko na tłusty czwartek Tłusty czwartek i kalorie Do 20 lutego pozostał prawie miesiąc, więc warto zastanowić się już dzisiaj, na ile pączków można sobie pozwolić, a następnie jak szybko spalić kalorie. Pojedynczy i klasyczny pączek z dżemem ma około 300-350 kcal, co może nie wydawać się dużo, ale warto zachować umiar oraz rozsądek podczas tłustego czwartku. Skąd tyle kalorii w małym smażonym ciastku? Głównie z powodu braku wartości odżywczych, ponieważ zawiera olbrzymią ilość cukru, za to ma bardzo mało białka. Po zjedzeniu pączka poczujesz się znacznie lepiej, ale po kilkunastu minutach odczujesz dołek spowodowany szybkim spadkiem poziomu cukru. Jeśli zdecydujesz się na pączki z dobrej cukierni, gdzie nie stosuje się dodatkowych ulepszaczy, na pewno ich smak i zapach będzie znacznie lepszy od tłustych pączków z supermarketu. Tłusty czwartek i spalanie kalorii Jak po tłustym czwartku zrzucić kalorie? Spalanie kalorii po jednym pączku odpowiada, np. 12 minutom wchodzenia po schodach, 50 minutom odkurzania, 75 minutom szybkiego spaceru, 180 minutom kąpieli czy 300 minutom za kierownicą. Pływanie, bieganie i pilates są skutecznymi sposobami na zrzucenie nadprogramowych kalorii, ale warto wcześniej zadbać o formę, aby nie odczuwać wyrzutów sumienia po pączkach z tłustego czwartku. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne