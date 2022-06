Własna marka modowa? To może być łatwiejsze, niż myślisz

Produkt jako realizacja idei

Kiedy opracujesz już koncepcję twojej marki odzieżowej, dokładnie określisz grupę docelową i rynek zbytu, spróbuj podejść do twoich produktów jako do realizacji pewnej idei. Być może chcesz promować rozwiązania ekologiczne? A może odwołać się do konkretnego stylu, np. vintage, etno czy boho? Jeśli zamierzasz szyć stroje kąpielowe, spróbuj znaleźć rozwiązania, które w jakiś sposób się wyróżnią, np. trwałością. Tkaniny w przypadku częstego kontaktu z wodą morską i chlorowaną szybko się niszczą – odbarwiają, rozciągają. Być może znasz technologię, niekoniecznie stosowaną w branży odzieżowej, która pozwoli na wyeliminowanie tej przykrej przypadłości ubrań przeznaczonych do kąpieli? To może być ważny atut i główna idea twojej marki.