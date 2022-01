Własnoręcznie wykonana biżuteria- sposób na relaks i oryginalność

Rękodzieło uczy nasze dzieci cennych umiejętności poprzez zabawę. Pociechy mają możliwość rozwijania wyobraźni podczas kreatywnej pracy. Uczą się planowania, a także cierpliwości i dokładności. Co ważne, odpowiednio dobrane rozmiarem koraliki mogą posłużyć nawet najmłodszym. Duże drewniane gryzaki, filcowe kulki czy pompony mogą być użyte zgodnie z nurtem Montesorii do rozwoju maluszków. Półfabrykaty do biżuterii pozwalają rozwijać motorykę małą, odkrywać kształty, kolory i tekstury.