Włodzimierz Matuszak odniósł się do słów prezydenta Andrzeja Dudy. Zadał mu ważne pytanie

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkań wyborczych stwierdził, że: "próbuje nam się wmówić, że LGBT to ludzie, a to ideologia", której "wciskanie dzieciom" jest "neobolszewizmem". Homofobiczne słowa polskiego prezydenta cytują media na całym świecie.

Włodzimierz Matuszak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Parady Równości z 2016 roku, na którą wybrał się razem z partnerką aktorką Karoliną Nolbrzak. 72-letni artysta wykorzystał fotografię, by wrazić, co sądzi na temat ostatnich wystąpień Prezydenta RP.

"Panie Duda. Pańskie skandaliczne słowa skierowane przeciwko ludziom LGBTQ+ powinny odebrać panu prawo do reprezentowania wszystkich Polaków w kraju i na świecie. Pańskie stanowisko w tej sprawie jak i wypowiedzi Pańskich współpracowników jako żywo przypominają propagandę przedwojennej III Rzeszy. Nie zauważył pan tego?" - rozpoczyna swój wpis Matuszak.

"Pan się ciągle uczy. Może należałoby zajrzeć do podręczników z historii. Rozumiem, że partia, którą pan reprezentuje zrobi wszystko, aby zachować pełnię władzy. Dlatego będziecie łapać się najbardziej haniebnych metod, aby dalej móc bezkarnie realizować swoje interesy. Zapytam wprost. Gdyby okazało się, że Pańskie i Pana współpracowników dzieci należą do społeczności LGBT automatycznie przestałyby być ludźmi? Według mnie nie! A według pana?" - pyta. "Prawa Człowieka To NIE Ideologia!" - skwitował.