Włosy nisko- , średnio- i wysokoporowate — co to znaczy i czym się różnią?

Włosy niskoporowate — pielęgnacja krok po kroku

Włosy niskoporowate potrzebują zwiększenia objętości, odbicia u nasady i odświeżenia. Formuły nie powinny być zbyt ciężkie, ponieważ doprowadzą do oklapnięcia, a nawet przetłuszczania. Na co dzień najlepiej sprawdzi się lekki szampon przeznaczony do pielęgnacji włosów cienkich, z tendencją do wypadania lub normalnych oraz odżywka nawilżająca. W przypadku problemów z utratą blasku i odżywienia, warto co jakiś czas (np. raz na 1-2 tygodnie) zastosować maskę z emolientami. Dobrze sprawdzą się niskocząsteczkowe oleje np: arganowy, kokosowy czy rycynowy. Proteiny można wprowadzać raz na 2 tygodnie, ponieważ mogą doprowadzać do zbytniego matowienia.