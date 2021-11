Włosy oklapłe i pozbawione objętości. Sprawdź, czego im potrzeba!

Włosy sprawiają nam wiele problemów. Jedne są cienkie i łamliwe, inne przetłuszczają się nadmiernie albo trudno je rozczesać. Czasami puszą się tak, że nie można ich ujarzmić, a innym razem są oklapłe i pozbawione objętości. W pielęgnacji każdego rodzaju włosów oczywiście najpierw sięgamy po szampon, ale nie liczmy na to, że on rozwiąże którykolwiek z tych problemów. Szampon oczyści pasma włosów i skórę głowy, usunie nadmiar sebum i sprawi, że fryzura będzie wyglądała świeżo. Jednak ten kosmetyk nie jest w stanie wystarczająco pielęgnować włosy. To zadanie pełnią odżywki do włosów i to one odpowiadają na ich konkretne potrzeby. Jeśli więc włosy są oklapłe i pozbawione objętości, trzeba najpierw poznać przyczynę tego stanu rzeczy, dobrać właściwą odżywkę do nich i wdrożyć odpowiednie postępowanie. Podpowiadamy, jak to zrobić.