Wólczanka prezentuje poszerzoną kolekcję podczas otwarcia nowego sklepu w Bonarce

Wólczanka to polska marka obecna od 73 lat na rynku. Marka znana dotychczas z kolekcji koszul na każdą okazję, w tym sezonie stawia na pełną ofertę nowoczesnej odzieży damskiej i męskiej. Dzięki poszerzonemu asortymentowi marki Klienci z łatwością stworzą pełną stylizację, ubierając się od stóp do głów podczas jednej wizyty w sklepie. Kierując się swoją misją, Wólczanka prezentuje nową, szeroką ofertę, która pozwala na tworzenie modnych stylizacji, dodających pewności siebie zarówno na co dzień, jak i w wyjątkowych momentach. Postępujące zmiany produktowe zaowocowały nowym, przestronniejszym designem lokali marki. Sklep Wólczanki cechuje się nowoczesnym, mobilnym wnętrzem oraz jednolitym szarym i eleganckim wystrojem.