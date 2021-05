Wspólnie na rzecz ochrony środowiska - marka Ariel rozpoczyna kampanię „Liczy się każdy stopień”

Mówi się, że zrównoważony rozwój to "gra zespołowa”, łącząca producentów, konsumentów, administrację publiczną i organizacje pozarządowe. Każdy z jej uczestników ma do wykonania swoje zadania, żaden jednak, pojedynczo, nie rozwiąże stojących przed nami wyzwań. Dlatego Procter & Gamble już od wielu lat zmienia sposób działania, stawiając sobie odważne cele, dzięki którym zmniejsza swój ślad środowiskowy. Zostały one zebrane w opublikowanym w 2018 roku dokumencie "Ambition 2030” i dotyczą, m.in. ograniczenia produkcji odpadów, zużycia plastiku i wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Osiągnięcie tych celów z jednej strony wymaga zmian w sposobie działania firmy, z drugiej jednak, oznacza tworzenie rozwiązań, które także konsumentom pozwolą działać w sposób bardziej zrównoważony, wspólnie zmniejszając ślad środowiskowy codziennych czynności domowych. By działania te przynosiły jak najlepsze efekty, jednym z narzędzi wykorzystywanych przez firmę są badania Life Cycle Analysis (LCA), które pozwalają ustalić, jaki wpływ na środowisko ma produkt na każdym etapie cyklu swojego życia i odpowiednio go zminimalizować. Wiedza pozyskana dzięki analizom LCA przyczynia się do wielu innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są kapsułki Ariel Allin1 PODs, dzięki którym pranie w krótkich cyklach i niskich temperaturach daje doskonałe efekty, dodatkowo pozwalając na zmniejszenie zużycia prądu. A to z kolei oznacza zmniejszenie emisji CO2.