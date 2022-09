Współpraca 032C Workshop x Sloggi AW22 Nowe poczucie stylu i komfortu

- W sloggi zawsze mieliśmy obsesję na punkcie komfortu. Kiedy odzież domowa stała się standardem pracy z domu, świat nagle zaczął myśleć w ten sam sposób – po zaznaniu komfortu nie chcemy już z niego rezygnować. Maria i jej zespół w 032c są równie zafascynowani kulturą, co my komfortem, więc nie moglibyśmy wymarzyć sobie lepszej współpracy niż z utalentowanym zespołem 032c, co perfekcyjnie połączyło nasze dwa światy – mówi Paul Gautier, Head of Brands w grupie Triumph, do której należy marka sloggi.