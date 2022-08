Wszystko, co musisz wiedzieć o brzuszku Twojego dziecka. Dlaczego w 2. półroczu życia wciąż jest tak delikatny?

Mleko mamy najlepsze dla niemowlęcia

Delikatność i wrażliwość nie tylko układu pokarmowego, ale całego organizmu niemowlęcia powoduje, że potrzebuje ono żywienia dopasowanego do jego potrzeb i możliwości. Najlepszym pokarmem dla dziecka jest mleko mamy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią w pierwszym półroczu życia dziecka oraz kontynuację tego sposobu żywienia do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety[4]. Dlaczego pokarm kobiecy jest tak wyjątkowy? Jego niepowtarzalny skład odpowiada wymaganiom delikatnego i wciąż rozwijającego się brzuszka. Zaspokaja nie tylko głód, ale także pragnienie. W mleku mamy znajdują się tłuszcze, w tym kwasy tłuszczowe omega 3, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju m.in. mózgu i wzroku. Ponadto pokarm mamy ma optymalny stosunek wapnia do fosforu, zapewniający prawidłowy wzrost kości[5]. Jest również źródłem m.in. przeciwciał – chroniących niemowlę przed infekcjami, witamin i wielu ważnych składników mineralnych niezbędnych do harmonijnego rozwoju.