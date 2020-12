Wybierz praktyczny prezent dla dziecka

Listopadowa aura nieodmiennie przypomina nam o zbliżającym się końcu roku, a wraz z nim… o świętach Bożego Narodzenia. Mimo że jest to chyba najhuczniej obchodzony czas w roku, jeśli chodzi o wzajemne obdarowywanie się upominkami, to nie jedyna okazja do sprezentowania bliskiej osobie czegoś wartościowego. I nie chodzi tu o wartość w sensie stricte finansowym, a o pożywkę dla kreatywności, nauki i zabawy

Chyba każdy rodzic wie, jak ważny jest rozwój tych obszarów w życiu dziecka. Zabawki edukacyjne przeżywają istny renesans, kursy i zajęcia dodatkowe stanowią ogromny odsetek czasu niemal każdego malucha, a nauka języków zaczyna się już w żłobku. Nic jednak nie porusza wyobraźni najmłodszych tak bardzo, jak dobrze dobrana lektura, a tej nie znajduje się byle gdzie.

Prezent z księgarni nie musi być nudny

materiały partnera (materiały partnera)

W dobie tak szerokiej dostępności internetowych pokus, książka może się wydawać nie do końca trafionym prezentem dla kilkulatka. Przecież w tym czasie na pewno wolałby śledzić Pokemony albo oglądać bajki online, jak więc zainteresować go czymś, co ani się nie rusza, ani nie wydaje dźwięków. I tu pierwsze zaskoczenie – dźwięki są i to fenomenalne!

Zwykłe bajki podane w niezwykły sposób, oprowadzą dziecko po absolutnie fascynujących krainach. Wspólnie sięgną gwiazd i wzlecą jeszcze wyżej, niczym legendarny Piotruś Pan. Autor licznych opowieści o tym latającym marzycielu - J.M. Barie - pewnie w najśmielszych snach nie przypuszczał, że jego historii będzie można posłuchać z kieszeni, z poziomu własnego telefonu. Właśnie taką formę czytelnictwa promuje bowiem platforma Storytel, oferując ogromną bibliotekę tytułów w formie audiobooków. Podobnego zdania, co autor „Piotrusia Pana”, byłby pewnie i Charles Perrault „Czerwony kapturek” jego autorstwa już w XVII stuleciu na stałe zapisał się w kanonie najpiękniejszych baśni świata, ale dopiero teraz doczekał się wyjątkowej wersji do odsłuchu. I można go słuchać wszędzie – w pokoju, pod stołem i w namiocie ukrytym pod leśnymi drzewami. Za dnia i nocą, bo latarka nie jest już potrzebna. Przygody ukochanych bohaterów wartko płyną wprost do uszu, doprawiając historie indywidualizmem i wizją każdego lektora. Wielkie oczy wilka stają się jeszcze większe, a rezolutny Czerwony Kapturek – jeszcze bardziej uroczy. Trochę strachu i trochę śmiechu przyda się czasem w każdej rodzinie.

materiały partnera (materiały partnera)

Platforma Storytel zadbała także o wątki edukacyjne, choć nie zawsze występujące w swojej oczywistej postaci. „Miłek. Strażnik nadzwyczajny” Romualda Pawlaka to przesympatyczna wiewiórka, której przyszło się zmierzyć z arcytrudnym zadaniem. Czy Miłkowi uda się obronić Czarny Las, choć jest taki mały i trochę się boi? Czy inne zwierzęta wykażą się dobrym sercem, podając mu pomocną łapę? Jak ważna w życiu jest przyjaźń? Historia w humorystyczny sposób uczy moralnych postaw i zachowań, a lekki i przyjemny sposób podania w formie audiobooka powoduje, że dziecko wykorzystuje telefon do celów innych, niż zwykle, a przede wszystkim – pożytecznych.

Dlaczego jednak wciąż mówimy o prezencie? Dostęp do serwisu Storytel mają jedynie zarejestrowani użytkownicy. Opłacając miesięczny abonament w cenie jednej, papierowej wersji książki, otwieramy sobie wrota do nieograniczonej, wirtualnej biblioteki. Nad jakością udostępnianych publikacji troskliwie czuwa zespół serwisu, a wachlarz tytułów stale powiększa się o kolejne nowości i klasyki gatunku. Zamiast szybkiego, jednorazowego prezentu, możemy dać od siebie coś, co będzie inwestycją na lata, za to pełną wspaniałej zabawy, beztroskiego śmiechu i kolebką dla wyobraźni naszego dziecka.

Literatura dla młodzieży w formie audiobooka

Nieco starsze pociechy również docenią platformę po brzegi pełną opracowań szkolnych lektur. Juliusz Słowacki wielkim wieszczem był niezaprzeczalnie , ale sen z oczu spędza młodym uczniom „Kordian”. Lektura - streszczenie. Lektura – streszczenie właściwie – znalazła swoje miejsce na wirtualnych półkach Storytel, więc każdy, komu nie po drodze z jej papierowym, pokaźnym tomiszczem, może zapoznać się jej treścią nawet w drodze do szkoły. Smartfon i słuchawki – tylko tyle potrzeba, aby zapoznać się z licznymi rozterkami głównego bohatera i zaliczyć egzamin z języka polskiego na piątkę. A po skończonej lekturze obowiązkowej przyjdzie czas na przyjemności. Postara się o to „Koralina i tajemnicze drzwi”. Audiobook, tym razem w pełnej wersji, przeniesie w nieco mroczne zakamarki nastoletniego umysłu, a głos Grażyny Wolszczak genialnie poprowadzi przez zagmatwaną historię.

Oprócz zachwycania się przygodami ulubionych bohaterów i heroin, nastolatek w wolnej chwili może także zainwestować w rozwój nowych umiejętności, choćby językowych. Pośród licznych słowników, poradników i atlasów przeznaczonych dla młodzieży znaleźć można prawdziwe perełki, dzięki którym nauka staje się kolejną, ekscytującą wyprawą w nieznane, a finanse i oszczędności przestają być zamgloną krainą na mapie codziennego życia. Młodemu pokoleniu, które zjadło zęby na technologii, aplikacja Storytel potrafi przynieść wiele dobrego. W kraju, który ma tak niski odsetek czytających obywateli, każdy nowy miłośnik książek jest na wagę złota. A oczytana młodzież wyrasta na równie oczytanych i mądrych dorosłych, którzy doskonale wiedzą, czego chcą i dążą do tego.

materiały partnera (materiały partnera)