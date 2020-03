Wyczerpana pielęgniarka szczerze o swojej pracy. "Jestem tylko numerem na liście płac, łatwym do zastąpienia"

Portal LoveWhatMatter opublikował dający do myślenia list pielęgniarki. Wyczerpana ciągłą pracą nie radzi sobie z nienawiścią ludzi. "Pamiętajcie, że nie ma nikogo, kto zadbałby o mnie" – opisuje Betsy Hendrickson-Minton. "Przez godzinę płakałam dzisiaj w samochodzie, myśląc: 'nie mam pojęcia, dlaczego zostałam pielęgniarką'. Jestem zbędna. Jestem tylko numerem na liście płac, łatwym do zastąpienia" – wyznaje.

Jak relacjonuje, stara się pracować jak najlepiej, jednak mimo to wciąż spotyka się z wieloma zarzutami. "Pacjenci krzyczą na mnie, bo ich zdaniem nie poruszam się wystarczająco szybko, by podać im wodę albo dawkę leku" – wyznaje. Złość spotyka ją także ze strony rodzin pacjentów, a nawet współpracowników, którzy wydają się wiecznie niezadowoleni z jej pracy. "Nie ma znaczenia, jak ciężko i jak długo pracujesz. Nie ma znaczenia, ile wysiłku wkładasz w to, żeby wstać rano i po prostu być obecną. Nic nie jest dla nich wystarczające. Wciąż krzyczą i przypominają, że jestem zbędna, że jestem tylko numerem na liście płac, łatwym do zastąpienia" – wyznaje rozżalona.