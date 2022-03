Wyrafinowana prostota w najlepszym stylu

Od wielu sezonów niewątpliwe mocnym akcentem kolekcji Kazar są miejskie i wieczorowe torby. Wśród nich na uwagę zasługują praktyczne, wielofunkcyjne modele utrzymane w trendzie everyday carry-all. To fasony zaprojektowane w prostej stylistyce, wykonane z gładkich lub plecionych skór. Są wystarczająco duże, by pomieścić wszystko to, co niezbędne podczas aktywnego dnia. Uzupełniająco do nich zaprojektowano również mini wersje na drobiazgi, jak na przykład torebka Loli. Nie mogło zabraknąć także kultowych już modeli Kazar it-bags jak Tilda, Neo czy Venus, które pojawiają się w nowych odsłonach i rozmiarach.