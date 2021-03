Wyrażaj siebie – Twój styl to Twój wybór

Multibrandowy sklep online z modą Modivo startuje z wizerunkową kampanią #TwójStylTwójWybór. To opowieść o nowatorskiej misji, jaką jest wymyślenie rynku mody na nowo. Modivo zaprasza do swojego świata, który łączy zakupy online z offline. Prezentuje modowo - techniczną rzeczywistość wypełnioną trendami oraz inspiracjami. Odważnie spogląda w przyszłość i zabiera nas w podróż, w której własny styl oraz wygoda dokonywania zakupów odgrywają kluczową rolę.

Motyw przewodni kampanii na sezon wiosna-lato 2021 to indywidualne podejście do mody. Głównym komunikatem jest różnorodność oraz nowe technologie. Twój styl to Twój wybór - każdy znajdzie tu coś dla siebie. Modivo oferuje najmodniejsze ubrania i dodatki na sezon wiosna-lato, które wpisują się w najgorętsze trendy - od szalonych sukienek z kolorowym printem, przez odblaskowe kurtki po uniwersalne klasyki, takie jak wygodny dres, który w ostatnim czasie stał się podstawą garderoby dla każdego. Modivo wspiera w odnajdywaniu własnego stylu, inspiruje na co dzień i odkrywa trendy prosto z wybiegów - jednocześnie pamiętając, że komunikat, który wysyłamy za pomocą ubrań, zależy tylko od nas.

Twój wybór - jedno miejsce MODIVO SS'21

Modivo SS'21

Nowoczesna estetyka najnowszej kampanii bazująca na naturalnych kadrach, mocnych kontrastach i surowej scenerii, sytuuje Modivo w zupełnie nowym, świeżym wydaniu. Kampania mocno wnika w modę retro, nawiązując do estetyki eklektycznych lat 70. i 80. Pastelowe odcienie i monochromatyczne stylizacje, dodatki w stylu boho (m.in. chusta wiązana na głowie i kontrowersyjne białe kozaki, które wróciły do łask, a obecnie są jednym z najmodniejszych modeli obuwia). Moda na wiosnę-lato 2021 czerpie garściami ze stylu vintage. Dzięki temu elementy takie, jak koronki, falbanki, a także ponadczasowe klasyki, jak np. biała koszula, trencz i jeans, zyskują nowe życie.

Nowy sezon to czas przepełniony dobrymi emocjami, inspiracjami i technologią wplecioną w nasze życie. To nasi Klienci inspirują nas najbardziej, dlatego oddajemy w Ich ręce rozwiązania, które zachęcają do eksperymentowania i zabawy modą, jednocześnie pokazując, że “Twój styl to Twój wybór”. Chcemy być blisko Nich, inspirować oraz ułatwiać życie, dlatego stawiamy na wielokanałowe działanie i rozwiązania, które pozwalają kreować niczym niezaburzony, indywidualny styl. Podkreślamy, że w modzie liczy się wolność, a my chcemy być pierwszym wyborem dla naszych Klientów.

Hasło kampanii Modivo na sezon wiosna-lato 2021 ma odzwierciedlenie w realnych działaniach firmy. Multibrandowy sklep z modą online oferuje ponad 100 tys. produktów od 270 starannie wyselekcjonowanych marek w tym m.in.: Versace Jeans Couture, DKNY, Stella McCartney, Red Valentino, MICHAEL MICHAEL KORS , Calvin Klein Jeans, Max Mara, MSGM, Iro, Furla, Coccinelle, Casadei, Tommy Hilfiger, MOSCHINO, Guess, Karl Lagerfeld, Trussardi, Polo Ralph Lauren, Pinko, czy Elisabetta Franchi. Marka stawia na omnichannel: intuicyjny interfejs strony, aplikację mobilną, autorski program lojalnościowy Modivo Fashion Club oraz innowacyjne sklepy stacjonarne. Ponadto buduje także całą platformę komunikacji w postaci dodatkowych powiadomień, które pozwolą na docieranie do Klientów ze spersonalizowaną informacją. Modivo gwarantuje wiele udogodnień, jak dostawa w 24 godziny w dowolne miejsce i darmowy zwrot do 30 dni.

