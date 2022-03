Wyrażanie siebie zmienia świat. Nowa kampania MODIVO na wiosnę i lato 2022

MODIVO zachęca do tego, aby ta podróż, była jedynie początkiem procesu odkrywania siebie, bo oryginalność, autentyczność i wyrazistość jest w nas. Wspólnie możemy zbudować świat, w którym żyje nam się najpiękniej. Głównym przesłaniem spotu jest wyrażanie siebie, poszukiwanie własnego miejsca, bycie razem oraz siła. Jej symbolem jest kolor - bohaterka szuka go w zakamarkach świata, nie zdając sobie sprawy, że Ona sama w sobie jest mocą. Kolor wyzwolony poprzez symboliczną łzę, staje się jej przewodnikiem i dodaje energii do tego, aby znaleźć go jeszcze więcej. Dosłownie i w przenośni bohaterka wyrasta ponad bezbarwne miasto. Zrywając owoc z drzewa, w którym zamknięto kolor, przenosi się do miejsca tętniącego życiem i siłą. Staje na czele barwnego plemienia, które wspólnie wyrusza w poszukiwaniu jeszcze większej ilości barw. Docierają do miejsca będącego oazą koloru, które daje im szczęście i spełnienie.