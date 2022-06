"Wyrwana z piekła Talibów"

Tradycja, w której dziewczynka, z reguły najmłodsza córka w rodzinie, przybiera rolę chłopca, jest bardzo stara, sięga czasów przedislamskich. W mocno zdominowanym przez mężczyzn społeczeństwie Afganistanu, w którym kobiety i dziewczęta są zwykle spychane do podrzędnej roli kucharek, służących i praczek, tradycja zwana bacha posh jest jedynym sposobem na to, by dziewczęta miały dostęp do bardziej wolnego, męskiego świata. W języku dari, drugim obok pasztuńskiego oficjalnym języku Afganistanu, znaczy to dosłownie "ubrana jak chłopiec".