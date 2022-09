Wyrzucamy jedzenie, bo... nie znamy etykiety

Etykieta, fr. étiquette, to obowiązujący sposób zachowania się. Jej nieznajomość może mieć szereg przykrych konsekwencji - jak się okazuje – również dla środowiska. Blisko 88 mln ton żywności w UE marnuje się przez błędną interpretację oznaczeń na opakowaniach[1]. Według raportu Banków Żywności, w Polsce aż 64% dorosłych nie wie, co tak naprawdę oznaczają etykiety umieszczone na produktach spożywczych[2]. Dlatego z okazji Światowego Dnia Walki z Marnowaniem Żywności ONZ, Too Good To Go przypomina – produkty są "Często Dobre Dłużej", niż nam się wydaje. By uniknąć faux pas, należy podążać za oznaczeniami na opakowaniach i zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy "najlepiej spożyć przed" i "należy spożyć do".