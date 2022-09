Wysoka wrażliwość. Jak sobie z nią radzić?

Jak zadbać o tę przyszłość?

Odpowiednie podejście do nastolatków z wysoką wrażliwością jest bardzo istotne. Z powodu swojej odmienności i niedopasowania czują oni presję społeczną. Boją się tego, jak mogą być traktowani przez swoje środowisko. To rodzi w młodym człowieku negatywne postawy, takie jak brak pewności siebie, lęk przed krytyką i odrzuceniem. Chcąc uzyskać akceptację, wielu nastolatków dostosowuje się do innych ludzi, tracąc swoją tożsamość. Co za tym idzie, o wiele trudniej jest im określić swoje zainteresowania i pasje. Mają również problem z wyborem studiów czy pracy. Zdaniem Grzegorza Kossona, trenera i stratega oraz autora książek, większość nastolatków boi się przyszłości, bo nie ma pomysłu na siebie i na to, co by mogli w życiu robić.