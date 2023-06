Wystąpił w "Tańcu z gwiazdami". Później spotkała go tragedia

Do zdarzenia doszło 15 sierpnia nad Zalewem Czorsztyńskim. Turski wykonał niefortunny skok do wody , w wyniku którego stracił czucie w rękach i nogach.

- Wszedłem do wody, stanąłem w niej po kolana i dałem nura, tak jak robiłem to już tysiące razy. Tym razem po prostu za głęboko wszedłem i zahaczyłem głową o dno. Wszystko pamiętam, więc nie jest tak, że nagle zachciało mi się skakać z mostu i skoczyłem na płytkie dno. Ludzie często mają mylne wyobrażenie o tego typu wypadkach, dlatego chciałbym uniknąć komentarzy, że sam jestem sobie winien. Długo biłem się z myślami i zastanawiałem się, co właściwie się stało i czy rzeczywiście zawiniła jakaś moja delikatna nieroztropność. Teraz już wiem, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek — wspomniał w rozmowie z Plejadą.