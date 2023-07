Wysysa zaskórniki i brud. Nazywają go odkurzaczem do wągrów

Urządzenie Doco

Model marki Doco to nowość na rynku. Tak jak pozostałe odkurzacze oferuje do wyboru trzy moce ssania i trzy końcówki dopasowane do różnego rodzaju cery i obszarów twarzy. Tym, co wyróżnia to urządzenie jest bez wątpienia bardzo przystępna cena i świetny akumulator, który na jednym naładowaniu może pracować nawet 1,5 miesiąca.