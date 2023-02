Wyszczuplające balsamy nie działają? Sprawdź, jak ich poprawnie używać

Kofeina – do body wrappping

To, że kofeina może nakręcić przemianę materii i spalanie tłuszczu, wiadomo od dawna. Nie każdemu jednak służy kawa. Przykładowo, pijąc ją w dużej ilości można podrażnić żołądek, a efektu wyszczuplenia jak nie było, tak nie ma. Zamiast tego lepiej sięgnąć po kofeinę w kosmetykach – istnieją przecież specjalne koncentraty, które rozgrzewają skórę, pobudzają krążenie i usprawniają przepływ limfy. Polecamy stosować je do zabiegów body wrappping, mających na celu rozbijanie tkanki tłuszczowej i modelowanie sylwetki. Do tego potrzebna jest folia kosmetyczna, którą owija się ciało po nałożeniu kosmetyku. Pamiętaj, by przed nałożeniem koncentratu zrobić test uczuleniowy na dłoni. Nie nakładaj zbyt grubej warstwy, bo uczucie pieczenia będzie bardziej bolesne. Jeżeli zależy ci na mocniejszym efekcie połącz działanie kofeiny z cynamonem i olejkiem arganowym. W ten sposób dodatkowo usuniesz toksyny z organizmu.