Wywiad z Edytą Świętek, autorką książki "Niepołomice. Zwycięscy"

Trudno powiedzieć. Wiem, że jest wiele osób, które mają do zaproponowania ciekawe i wartościowe teksty, a mimo to nie są w stanie zaistnieć. Mam taką koleżankę "po piórze", która potrafi zaintrygować historiami o ważnych społecznie tematach, a jednak wciąż spotyka się z odmowami. Mimo wszystko wciąż zachęcam ją do dalszej pracy, wierząc, że pewnego dnia przebije ten niewidzialny mur, który dzieli ją od sukcesu. Wciąż jej powtarzam, jak ważna jest wytrwałość i wiara w to, co się robi. Debiutantom natomiast poradziłabym, by bardzo krytycznie spoglądali na swoje utwory i starannie je dopracowywali, by nie przesyłać wydawcom tekstów najeżonych błędami ortograficznymi czy stylistycznymi – to zapewne trochę ułatwia start.