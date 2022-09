Wzmocnione włosy i moc kolorów już tej jesieni

Miękkie, błyszczące i zadbane włosy to najgorętszy trend tej jesieni, a jednocześnie coś, co sprawdzi się w każdym sezonie, gwarantując ponadczasowy look. By odżywić włosy, nadać im blasku i zwiększyć długotrwałość koloru, warto uzupełnić zapas kosmetyków z serii Metal Detox o nowość – serum w olejku. A wypielęgnowane pasma zaprezentują się wyjątkowo efektownie, gdy ocieplimy ich odcień techniką koloryzacji French Glossing Bronze. Odkryj nowy wymiar pielęgnacji i odśwież swój look na jesień razem z nowościami od L’Oréal Professionnel Paris.