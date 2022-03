YES mówi NO!

Żyjemy w świecie, w którym my kobiety bardzo często słyszymy, jak mamy się zachowywać i wyglądać, co mamy robić i myśleć, czego nam nie wypada i o co nie powinnyśmy walczyć. W YES nie godzimy się na taką narrację i mówimy głośne NO! Mówimy NIE dla wszystkich absurdów, niesprawiedliwości i stereotypów, które nadal dotykają kobiet - mówi Justyna Lach, dyrektor marketingu marki YES. - Do naszej akcji przyłączyło się dziesięć ambasadorek, które zgłosiły nam swoje postulaty - razem z nimi zwracamy uwagę na ważne kobiece problemy.