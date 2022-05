YEStemMamaBezFiltra

Grzeczne, spokojne dzieci i perfekcyjnie zorganizowani rodzice to niestety często zbyt idealna wizja, która nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Bycie rodzicem to wieczny multitasking, wspinanie się na wyżyny kreatywności, by znaleźć rozwiązania codziennych i niecodziennych problemów. Marka YES zachęca Mamy do pokazania rzeczywistości – pięknej, bo prawdziwej!