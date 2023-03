YOPE zaczyna się od stóp

Działa jak chłodny kompres i nie jest to jedynie efekt działania mentolu. Zawiera również wodę z alg i plankton termalny, a także wyciągi z nawłoci, ruszczyka i skórki cytrynowej, które działają przeciwobrzękowo i drenująco. Zmniejszają też opuchliznę wokół kostek i na łydkach oraz wynikające z tego uczucie zmęczenia stóp i nóg. Technolodzy dodali do formuły ekstrakt z komórek drożdży, który regeneruje, koi i przyspiesza gojenie ran oraz łagodzący każdy rodzaj skóry wrażliwej (i stóp, i twarzy!) olej z lnianki siewnej bogatej w kwasy omega. Marka YOPE dba o stopy równie troskliwie, jak o twarz – nie odmawia im dobrej pielęgnacji. A co z natłuszczaniem? W kremie są oleje z oliwy, migdałów, winogron i rzepaku. Nawilżają, ale nie zostawiają poślizgu - technolodzy wybrali lekkie formy tłuszczy. Dodali też ciekłokrystaliczne emulgatory, które mają warstwową budowę, podobną do budowy skóry. Dzięki temu składniki aktywne lepiej w nią wnikają. Stopy pozostają miękkie, nawilżone, wygładzone i pachnące, jak po SPA.